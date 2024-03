Un uomo è stato ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco nel quartiere della Magliana, a Roma

Lunedì mattina un uomo è stato ferito alle gambe con diversi colpi di arma da fuoco nel quartiere della Magliana, nella parte sud-ovest di Roma. A sparare sarebbe stata una persona che era a bordo di un’auto, che si sarebbe allontanata velocemente subito dopo. L’uomo, che si chiama Walter Garofolo, è al momento ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. L’attacco è avvenuto in via Pian Due Torri, davanti alla carrozzeria dove lavora.

Non è chiaro il motivo per cui Garofolo sia stato ferito. Fra le prime ipotesi prese in considerazione dalla polizia, che sta indagando sull’accaduto insieme alla Direzione distrettuale antimafia, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti fra persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi mesi a Roma ci sono stati altri casi simili e Garofolo avrebbe dei precedenti penali per droga, secondo quanto riportato da RomaToday.