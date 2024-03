I principali quotidiani italiani aprono con il discorso pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin dopo l’attentato terroristico al teatro Crocus City Hall di Mosca, in Russia. Putin non ha parlato dell’ISIS, e i giornali danno molto risalto alle sue allusioni – senza prove – riguardo a un coinvolgimento dell’Ucraina. Altri spazi sulle prime pagine sono dedicati a Maurizio Pollini, uno dei più famosi e apprezzati pianisti italiani, morto ieri a 82 anni. Repubblica ha in prima pagina anche la manifestazione a Bari in difesa del sindaco Antonio Decaro e contro il possibile scioglimento del comune.