Jorge Martin ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP

Jorge Martin, pilota spagnolo della squadra Prima Pramac Racing che utilizza moto Ducati, ha vinto la gara del Gran Premio del Portogallo di MotoGP, a Portimão, nell’autodromo internazionale di Algarve. In seconda posizione è arrivato l’italiano della Ducati Enea Bastianini, seguito dallo spagnolo Pedro Acosta della squadra Tech 3.

È stata una gara abbastanza movimentata negli ultimi giri. Quando ne mancavano due alla fine, le Ducati guidate dallo spagnolo Álex Márquez e dall’italiano Francesco Bagnaia si sono scontrate e sono finite fuori pista.

Nell’ultimo giro è finito fuori pista anche lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Viñales, a causa di un guasto meccanico, mentre si trovava in terza posizione.

