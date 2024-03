Otto persone sono morte a causa del ribaltamento di una nave cisterna vicino alle coste del Giappone

Mercoledì mattina (martedì sera in Italia) una nave cisterna battente bandiera sudcoreana si è rovesciata al largo della costa sud-ovest del Giappone: otto degli undici membri dell’equipaggio presenti a bordo sono morti, uno è stato trovato in condizioni critiche e due sono ancora dispersi. La nave, che si chiamava Keoyoung Sun, trasportava 980 tonnellate di acido acrilico, un composto chimico alla base di moltissimi prodotti fra cui alcuni tipi di vernice, che però non sembra essere fuoriuscito. Era già ancorata nella zona a causa del maltempo e del forte vento e aveva chiesto aiuto via radio proprio per via delle condizioni meteo.