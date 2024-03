Ci sono notizie diverse in apertura sulle prime pagine dei giornali di oggi: molti si occupano dell’intervento in Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo, durante il quale era assente il leader della Lega Salvini e in cui Meloni ha definito “elezioni farsa” quelle svolte dalla Russia nei territori ucraini occupati. Repubblica e l’Unità titolano sulle osservazioni della Corte dei Conti alle modifiche del governo al PNRR, il Messaggero apre sulle critiche della Banca Centrale Europea alle norme sul green deal, il Manifesto e il Fatto sono preoccupati per una possibile maggiore partecipazione dei paesi europei alla guerra fra Russia e Ucraina.