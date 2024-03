Nella prima partita dopo la squalifica per doping, la tennista romena Simona Halep ha perso contro la spagnola Paula Badosa

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì la tennista romena Simona Halep è tornata a giocare una partita ufficiale di tennis dopo un anno e mezzo di squalifica per doping: ha perso al primo turno del torneo WTA 1000 di Miami contro la spagnola Paula Badosa, in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3. Halep, che ha 32 anni e in passato è stata la numero 1 del ranking mondiale femminile, è sembrata ancora competitiva, nonostante non giocasse a questi livelli da tempo.

Halep era stata squalificata a settembre del 2022 dopo gli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis, per aver violato due volte il protocollo internazionale dell’antidoping: prima assumendo il Roxadustat, un farmaco per trattare l’anemia vietato agli atleti, e poi per altre irregolarità nel suo passaporto biologico, il sistema usato per tracciare i parametri ematici (cioè i valori del sangue) degli atleti. Era stata inizialmente squalificata per quattro anni, ma due settimane fa la sua squalifica era stata ridotta a 9 mesi dopo che il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) aveva stabilito che la sua violazione delle norme antidoping non era stata intenzionale.

Halep è una delle tenniste più forti e talentuose della sua generazione: in carriera ha vinto 24 tornei, tra cui due del Grande Slam (Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019). Il WTA 1000 di Miami è uno dei tornei più importanti dopo quelli del Grande Slam: dopo un anno e mezzo senza giocare Halep non aveva una posizione in classifica sufficiente per partecipare, ma le era stata accordata una “wild card”, una sorta di invito speciale che i tornei possono dare a tennisti e tenniste che non avrebbero i requisiti per entrare in tabellone. È possibile che nei prossimi mesi riceva diverse altre “wild card”, soprattutto per i tornei più importanti: la presenza di una ex numero 1 del mondo è prestigiosa per qualsiasi torneo, e lei in questo modo potrà ricominciare a fare punti per rientrare in classifica.