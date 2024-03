Il primo libro di “Altrecose”, il nuovo progetto del Post

Da mercoledì 20 marzo è possibile ordinare Mostri: il primo libro pubblicato da Altrecose, la casa editrice creata dal Post insieme a Iperborea. Mostri, di Claire Dederer, è un libro sul “tormento dei fan” di fronte alla distinzione tra opere artistiche e comportamenti di artisti e artiste. Ovvero sull’attualissima questione del diverso giudizio che possiamo avere da una parte sulle creazioni letterarie o artistiche e dall’altra sui loro autori e autrici: e sulla convivenza e sulle contraddizioni tra questi giudizi, con casi più noti e meno noti (Roman Polanski, su tutti), più recenti o più antichi, e con attenzioni ai più attuali dibattiti sul metoo e sulla cancel culture.

Claire Dederer è un’autrice statunitense (in Italia due suoi libri erano stati già pubblicati nel 2016 e nel 2018) e il libro è nato da un articolo che aveva pubblicato sulla rivista Paris Review tra molte attenzioni e discussioni. Il suo libro è stata la prima scelta del progetto di Altrecose – dedicato alla conoscenza della realtà e a opere di “non fiction” – per la sua capacità di raccontare una questione molto condivisa e attuale, familiare a tanti lettori, con un racconto sia personale che generale e una scrittura brillante e coinvolgente.

Mostri sarà in libreria dal 10 aprile ma può essere già ordinato online oppure in libreria: abbonate e abbonati del Post che ordineranno Mostri sul sito del Post riceveranno in regalo una borsa dedicata a questo nuovo progetto del Post (per farlo, prima di acquistare il libro, devono loggarsi sul sito). Le copie di Mostri acquistate ora saranno consegnate a partire dal 10 aprile, giorno di uscita in libreria.

Altrecose prosegue il lavoro giornalistico del Post portando nelle librerie (in tutte e due le accezioni del termine) libri utili a conoscere quello che succede e a discuterne.