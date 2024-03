La notizia principale in apertura sui giornali di oggi sono le reazioni dei paesi dell’Unione Europea e nella maggioranza di governo alla vittoria di Vladimir Putin nelle elezioni presidenziali in Russia, commentate dal leader della Lega Salvini come un esempio di democrazia mentre il ministro degli Esteri Tajani ha condannato le violenze del regime russo. Il Manifesto titola invece sul nuovo attacco dell’esercito israeliano all’interno dell’ospedale al Shifa a Gaza, il Giornale e la Verità aprono sulla richiesta della procura di Roma di condanna a otto anni per l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini per la vicenda della vendita di una casa a Montecarlo di proprietà del partito di Fini, Alleanza Nazionale, a Giancarlo Tulliani, fratello della compagna, Libero critica le regole per la presenza in televisione dei leader politici, mentre i giornali sportivi si occupano delle accuse al calciatore dell’Inter Acerbi di aver usato un insulto razzista verso il calciatore del Napoli Juan Jesus.