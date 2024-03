Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il risultato delle elezioni presidenziali in Russia, con la vittoria scontata del presidente uscente Putin per la mancanza di democrazia e di un’opposizione nel paese, e la visita in Egitto della presidente della Commissione europea von der Leyen e della presidente del Consiglio Meloni durante la quale è stato raggiunto un accordo per l’invio di aiuti per oltre 7 miliardi di euro all’Egitto con l’obiettivo di contrastare i viaggi di persone migranti dal paese. Il Fatto e Libero aprono invece sull’accordo nel centrosinistra sul candidato presidente alle elezioni regionali in Basilicata, mentre i giornali sportivi commentano i risultati della domenica della Serie A di calcio.