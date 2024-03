La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’incontro a Berlino fra il cancelliere tedesco Scholz, il presidente francese Macron e il primo ministro polacco Tusk sul sostegno militare all’Ucraina nella guerra con la Russia, dopo la proposta di Macron di una partecipazione attiva nel conflitto a fianco dell’esercito ucraino. Il Sole 24 Ore titola invece sui dati sull’inflazione a febbraio, il Messaggero apre sulle conseguenze sul traffico mercantile marittimo degli attacchi degli houthi nel mar Rosso, il Manifesto e il Dubbio si occupano delle elezioni in Russia, la Verità della vicenda dei presunti “dossier” su politici e personaggi famosi, Libero della contestazione per la partecipazione del direttore di Repubblica Molinari, accusato di essere filoisraeliano, a un’iniziativa all’università di Napoli poi annullata, e Domani della gestione delle richieste di asilo delle persone migranti arrivate in Italia.