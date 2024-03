Gianna Pentenero sarà la candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali in Piemonte

Sabato mattina l’assemblea regionale del Partito Democratico ha annunciato la propria candidata presidente alle prossime elezioni regionali del Piemonte, in programma l’8 e il 9 giugno: sarà Gianna Pentenero, attuale assessora al Lavoro e alle Politiche per la sicurezza del Comune di Torino.

All’inizio dell’assemblea le diverse fazioni interne al PD piemontese avevano presentato due candidati: Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale, e Chiara Gribaudo, deputata, vicepresidente nazionale del partito e considerata vicina alla segreteria di Elly Schlein. La mediazione ha portato invece alla candidatura di Pentenero, 59 anni, che ha una lunga esperienza in consiglio regionale ed era stata assessora regionale nelle giunte di centrosinistra guidate da Mercedes Bresso (2005-2010) e Sergio Chiamparino (2014-2019).

Al momento la candidatura di Pentenero è sostenuta solo dal PD, che però ha aperto alla possibilità di allearsi con il Movimento 5 Stelle e con altri partiti del centrosinistra. Subito dopo la nomina di Pentenero il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha detto di voler «valutare» la possibilità di un’alleanza, che però potrebbe essere particolarmente complicata a causa delle divergenze emerse tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni in Piemonte. Nel 2021, per esempio, a Torino fu eletto sindaco Stefano Lo Russo, sostenuto dal PD e altre forze di sinistra, ma non dal M5S.

Alle elezioni regionali la coalizione di destra, di cui fanno parte Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, sosterrà il presidente uscente Roberto Cirio, di Forza Italia.