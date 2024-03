La Roma ha licenziato due dipendenti a cui era stato rubato un video di un rapporto sessuale

Lo scorso 6 novembre la società che gestisce la squadra di calcio della Roma ha licenziato due dipendenti, una donna e un uomo uniti da una relazione, a cui un calciatore della squadra Primavera (il livello giovanile più alto) aveva rubato il video di un rapporto sessuale, poi condiviso con altri calciatori e con lo staff della società.

La notizia è stata rivelata giovedì dal Fatto Quotidiano e confermata da altri giornali. Il video aveva iniziato a circolare nella chat dei calciatori della Primavera della Roma all’inizio di ottobre: mostra un rapporto sessuale tra la donna e il suo compagno, anche lui dipendente della Roma. Il rapporto sessuale sarebbe avvenuto negli uffici del centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria, una frazione di Roma. Il video era stato diffuso da un calciatore della Primavera che lo aveva trovato curiosando nell’archivio dello smartphone della donna, un’impiegata amministrativa della società. La diffusione era avvenuta senza il consenso della donna.

In un primo momento i dirigenti della società avevano chiesto spiegazioni al calciatore della Primavera. Il ragazzo era stato semplicemente richiamato, senza provvedimenti più severi. In seguito il 6 novembre la donna a cui era stato rubato il video e il suo compagno sono stati licenziati. La motivazione ufficiale riportata dal Fatto Quotidiano è che la diffusione del video avrebbe causato «un’incompatibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro con il sereno e regolare andamento dell’attività della società».

Secondo le versioni pubblicate dai giornali, i licenziamenti sono stati fatti con diverse motivazioni: per la violazione delle regole di comportamento da rispettare all’interno della società, per aver avuto un rapporto sessuale al centro sportivo o per alcuni accenni a questioni di lavoro fatti nel video dai due dipendenti. Quest’ultima però è una versione che l’avvocato della donna ha smentito. Tutte le versioni e i dettagli della vicenda non sono state confermate dalla società. Al momento la donna non ha presentato una denuncia.