Almeno tre persone sono morte e decine sono state ferite a causa di alcuni tornado in Ohio, Indiana e Kentucky, negli Stati Uniti

Almeno tre persone sono morte e decine di altre sono state ferite da alcune tempeste e tornado che nella notte tra giovedì e venerdì hanno interessato varie parti dell’Ohio, dell’Indiana e del Kentucky, tre stati nella parte centro-orientale degli Stati Uniti. La zona più colpita è stata la contea di Logan, in Ohio, dove sono morte le tre persone: due di loro vivevano in un parcheggio per roulotte.

Almeno 38 persone sono state ferite nella contea di Randolph, in Indiana, tra cui 12 che sono state portate in ospedale, e oltre 4mila persone sono rimaste senza corrente elettrica. Nella contea di Trimble, in Kentucky, circa 30 case sono state danneggiate: in alcune è stato divelto il tetto e le pareti sono state distrutte.

Secondo le previsioni meteorologiche nei prossimi giorni le tempeste dovrebbero spostarsi verso sud, e potrebbero causare danni in Alabama e in Georgia.