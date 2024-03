Quattro persone sono morte nell’incendio di un appartamento a Bologna

Nella notte tra giovedì e venerdì in via Bertocchi, nella periferia di Bologna, si è sviluppato un incendio in un appartamento. Nell’incendio sono morte quattro persone: due bambini di 2 anni, una bambina di 6 anni e la loro madre, una donna 31enne di origine rumena, Stefania Alexandra Nistor, morta durante il trasporto verso l’ospedale. Il padre dei bambini non viveva con loro, e quindi non è stato coinvolto nell’incendio.

Secondo le analisi dei vigili del fuoco, l’incendio è stato provocato dal corto circuito di una stufetta elettrica nella camera da letto dei bambini, che sono morti per la grande quantità di fumo respirato. L’appartamento, che si trova al quarto piano di otto, è stato sequestrato.