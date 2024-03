C’è stato un terremoto di magnitudo 5.4 in Montenegro, vicino al confine con la Bosnia-Erzegovina

Giovedì mattina alle 4:06 c’è stato un terremoto di magnitudo 5.4 nel nord-ovest del Montenegro, vicino al confine con la Bosnia-Erzegovina: al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti. L’Istituto geologico degli Stati Uniti (USGS) ha detto che l’epicentro è stato a circa 30 chilometri dalla città di Niksic, in Montenegro, e a 25 dalla città bosniaca di Bileca. L’ipocentro è stato a una profondità di 7,6 chilometri. Il terremoto si è sentito fino a Sarajevo, a oltre 200 chilometri di distanza, ma anche in diverse zone di Puglia e Basilicata, ha detto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), che ha rilevato una magnitudo di 5.5.

Il 22 aprile di due anni fa nella stessa zona c’era stato un terremoto di magnitudo 6.0 che era stato sentito distintamente in molte zone d’Italia, in particolare nelle regioni adriatiche, sia a Nord che a Sud.