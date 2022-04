C’è stato un terremoto di magnitudo 6.0 in Bosnia-Erzegovina, sentito anche in molte zone d’Italia

Venerdì sera verso le 23 c’è stato un terremoto di magnitudo 6.0 in Bosnia-Erzegovina, che è stato sentito distintamente in molte zone d’Italia, in particolare nelle regioni adriatiche, sia a Nord che a Sud. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del terremoto è stato a 20 km dalla città di Stolac, nel sud del paese. Al momento non ci sono notizie di danni o feriti.