La Polonia ha detto che sostituirà cinquanta ambasciatori che erano stati scelti dai precedenti governi di estrema destra

Il nuovo governo polacco del primo ministro Donald Tusk, sostenuto da una maggioranza variegata ma tendenzialmente europeista, ha detto che sostituirà 50 ambasciatori che erano stati nominati dai precedenti governi di Diritto e Giustizia, il partito di estrema destra che negli ultimi anni aveva governato la Polonia in maniera semi-autoritaria. Il ministero degli Esteri polacco ha definito la decisione «necessaria»: in un comunicato ha specificato che servirà per «una migliore attuazione dei compiti difficili» che la Polonia deve affrontare in materia di politica estera.

Il ministero degli Esteri polacco, guidato da Radek Sikorski, ha fatto sapere che la decisione è stata approvata da Tusk, secondo cui non sarebbe «una ritorsione» nei confronti dei precedenti governi. Il primo ministro ha detto che è molto importante avere diplomatici vicini al governo, soprattutto alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina, che confina con il sud-est della Polonia.

Il comunicato del ministero non cita gli ambasciatori coinvolti e non specifica quando dovrebbero essere sostituiti; il ministero ha però fatto sapere che le procedure sono già cominciate. Come ha notato Associated Press, tuttavia, il provvedimento potrebbe non essere approvato dal presidente Andrzej Duda, che fa parte di Diritto e Giustizia e potrebbe mettere il veto sia a questa decisione sia ad altri provvedimenti del nuovo governo polacco.

