Il tennista italiano Luca Nardi è stato eliminato dal torneo di Indian Wells agli ottavi di finale, per aver perso in due set contro lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 6-4, 6-3. Ai sedicesimi di finale Nardi aveva battuto molto a sorpresa il tennista numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic: prima di questo torneo Nardi, che ha 20 anni, era il 123esimo nella classifica mondiale; con questo risultato salirà fino al 95esimo posto, entrando per la prima volta in carriera tra i primi 100 al mondo. Tommy Paul è invece 17esimo nella classifica mondiale maschile.

Indian Wells si gioca in California, negli Stati Uniti, ed è un torneo della categoria Masters 1000, la più importante della stagione tennistica dopo quella dei quattro tornei del Grande Slam. Con l’eliminazione di Nardi resta in gara nel torneo ancora un tennista italiano, il più forte: cioè Jannik Sinner, numero 3 del ranking mondiale, che giovedì alle 19 affronterà ai quarti di finale il ceco Jiri Lehecka.