L’ex first lady dell’Honduras si candiderà alle presidenziali, dopo che suo marito è stato condannato per traffico di droga

Ana García de Hernández, moglie dell’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández, ha annunciato che si candiderà per le elezioni presidenziali del paese, previste nel novembre del 2025. Juan Orlando Hernández era stato presidente per due mandati, dal 2014 al 2022, con il Partito Nazionale dell’Honduras, conservatore. Nel 2022 era stato estradato negli Stati Uniti dove era accusato di essere coinvolto in un grande traffico di droga, e lo scorso 8 marzo è stato ritenuto colpevole da un tribunale di New York. La pena, che parte da un minimo di 40 anni di carcere, verrà comunicata il 26 giugno.

Ana García de Hernández ha detto di voler combattere perché «il mondo conosca l’ingiustizia che è stata commessa». L’ex presidente era accusato di essere coinvolto in una potente «associazione a delinquere per il traffico di droga», che dal 2004 aveva permesso di portare 500 tonnellate di cocaina proveniente da Colombia e Venezuela negli Stati Uniti attraverso l’Honduras. In varie occasioni era anche stato accusato di essersi appropriato di fondi pubblici e di aver ricevuto denaro per vie illecite durante la sua presidenza. Ha sempre negato tutte le accuse.