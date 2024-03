Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dei due droni lanciati dagli houthi nel mar Rosso che sono stati abbattuti dalla nave militare italiana Caio Duilio e delle minacce all’Italia per la partecipazione alla missione militare, altri esaminano le conseguenze politiche del voto per le elezioni regionali in Abruzzo di domenica scorsa, altri ancora titolano sulla direttiva europea sull’efficienza energetica delle abitazioni approvata dal parlamento europeo. Qualche giornale segue poi l’inchiesta della procura di Perugia sui presunti “dossier” su politici e personaggi famosi, Repubblica critica il decreto sulla riscossione dei debiti fiscali, il Manifesto apre sulla scelta del candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Basilicata, e Avvenire sulle preoccupazioni per la diffusione in Italia del farmaco Fentanyl. I giornali sportivi si occupano dell’indagine della procura di Milano sulla proprietà del Milan e commentano l’eliminazione del Napoli in Champions League.