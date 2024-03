Sono state annunciate le date del tour estivo dei CCCP

Sono state annunciate le date dei concerti del tour estivo dei CCCP, uno dei più noti e influenti gruppi italiani di punk e rock alternativo. Nati nel 1982, si sciolsero nel 1990 e il loro ultimo concerto in Italia fu quasi 34 anni fa. A febbraio avevano pubblicato un album live che conteneva due inediti, si erano riuniti per diversi incontri pubblici e due spettacoli in occasione di una mostra a loro dedicata in corso a Reggio Emilia, e avevano suonato in tre concerti a Berlino.

I concerti saranno a Bologna (21 maggio), Milano (23 maggio), Roma (13 giugno), Collegno (in provincia di Torino, 27 giugno), Perugia (28 giugno), Catania (4 luglio), Romano d’Ezzelino (in provincia di Vicenza, 12 luglio), Servigliano (in provincia di Fermo, 21 luglio), Firenze (26 luglio), Alghero (in provincia di Sassari, 3 agosto) Melpignano (in provincia di Lecce, 9 agosto). I biglietti saranno disponibili dalle 18 di giovedì 14 marzo sui principali circuiti di prevendita.