I CCCP faranno un tour in Italia in estate

Quest’estate i CCCP faranno un tour in Italia. Lo hanno annunciato venerdì durante la presentazione di “Altro Che Nuovo Nuovo”, disco che contiene alcune canzoni inedite composte dal gruppo negli anni Ottanta, che uscirà il 23 febbraio. I CCCP – formati da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Danilo Fatur e Annarella Giudici – sono stati uno dei più noti e influenti gruppi italiani di punk e rock alternativo. Sono stati attivi tra il 1982 e il 1990, e hanno realizzato in tutto quattro dischi. Si sono riuniti per diversi incontri pubblici e due spettacoli in occasione di una mostra a loro dedicata in corso a Reggio Emilia (chiamata “Felicitazioni! Fedeli alla linea 1984–2024”), e avevano già annunciato che avrebbero fatto tre concerti a Berlino, in Germania, il 24, 25 e 26 febbraio.