La nave Duilio della Marina militare italiana ha abbattuto due droni nel mar Rosso

Martedì la nave Caio Duilio, un cacciatorpediniere della Marina militare italiana, ha intercettato e abbattuto due droni nel mar Rosso. La nave è schierata davanti alle coste dello Yemen nell’ambito della missione europea Aspides, avviata per proteggere le navi europee dagli attacchi nel mar Rosso degli Houthi, il gruppo armato sciita che controlla parte dello Yemen ed è sostenuto dall’Iran.

La Duilio aveva già abbattuto un drone nel mar Rosso nell’ambito della missione Aspides: la partecipazione italiana alla missione era già operativa, ma non aveva ancora ricevuto l’autorizzazione ufficiale da parte del parlamento italiano, arrivata il 5 marzo.

Negli ultimi mesi gli Houthi hanno colpito decine di imbarcazioni in transito nel mar Rosso, in quella che hanno presentato come una ritorsione contro i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, causando grossi problemi nel commercio globale.