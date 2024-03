Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata ai commenti e alle valutazioni sul voto per le elezioni regionali in Abruzzo di domenica scorsa, con la vittoria del candidato di destra Marsilio. La Stampa si occupa invece della proposta di istituire una commissione parlamentare sui presunti “dossier” su politici e personaggi famosi sui quali sta indagando la procura di Perugia, il Sole 24 Ore e il Giornale titolano sulla bozza di decreto sulla riscossione dei debiti fiscali approvata ieri dal Consiglio dei ministri, il Fatto e Avvenire aprono sui tentativi di raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina e sulle polemiche per le parole di Papa Francesco sulla bandiera bianca, e il Dubbio e il Riformista commentano la sentenza di primo grado del processo per l’inchiesta Consip che ha assolto l’ex ministro Luca Lotti e Tiziano Renzi, il padre di Matteo Renzi.