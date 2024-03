Airbnb vieterà l’uso delle telecamere di sorveglianza nelle stanze comuni delle case in affitto

Airbnb, la famosa piattaforma per gli affitti di brevi periodi, ha annunciato che dal 30 aprile negli alloggi messi in affitto sarà vietato installare telecamere di sorveglianza. Finora Airbnb aveva consentito ai proprietari di utilizzare telecamere di sorveglianza nelle aree comuni delle case, purché la presenza dei dispositivi fosse resa nota negli annunci di affitto, e solo se le telecamere erano collocate in punti visibili.

Airbnb ha spiegato che le nuove regole hanno l’obiettivo di garantire maggiore privacy alle persone che usano la piattaforma. La società ha sottolineato come nella maggior parte degli annunci attualmente non ci sono riferimenti alla presenza di telecamere di sicurezza, il che significa che il nuovo regolamento dovrebbe avere riguardare solo una piccola parte degli alloggi.

Le telecamere di sorveglianza erano e continueranno a essere vietate invece nelle stanze da letto e nei bagni (in passato c’erano stati alcuni casi isolati di affittuari che avevano trovato telecamere nascoste nelle case, e avevano sollevato molte preoccupazioni per la privacy degli utenti).