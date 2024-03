Il Lecce ha esonerato l’allenatore Roberto D’Aversa per aver dato una testata a un giocatore del Verona

Il Lecce ha esonerato l’allenatore Roberto D’Aversa per «i fatti avvenuti al termine della gara Lecce-Verona». Domenica dopo una partita di Serie A con il Verona (persa 0-1 dal Lecce), D’Aversa aveva tirato una testata all’attaccante del Verona Thomas Henry, che stava discutendo con il difensore leccese Marin Pongracic. Inizialmente, in un’intervista con Sky, D’Aversa aveva detto che il suo intento «era quello di dividere tutti», ma che Henry aveva «continuato a provocare». In un successivo post pubblicato su Instagram, D’Aversa aveva scritto di essere «venuto a contatto testa a testa con Henry» e non di averlo colpito «con una testata».

Ma vogliamo parlare della testata di D’Aversa ad Henry? Follia pure.#LecceVerona pic.twitter.com/3Asjaj2rh7 — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) March 10, 2024

Già domenica molti quotidiani sportivi avevano ipotizzato il suo esonero: la società lo ha confermato lunedì mattina con un breve comunicato in cui si ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto. Secondo i quotidiani sportivi il suo sostituto più probabile è l’ex calciatore Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari nel 2021 e dello Spezia nel 2023.

