Sei scialpinisti sono dispersi nella zona della montagna Tête Blanche, vicino al Cervino

Sei scialpinisti svizzeri sono dispersi da sabato nella zona della montagna Tête Blanche, vicino al versante svizzero del Cervino. I sei erano partiti da Zermatt, che si trova nel Cantone Vallese, nel sud-ovest della Svizzera, per fare una traversata in direzione di Arolla. Al momento le ricerche sono ostacolate dalle condizioni meteo: la polizia svizzera ha detto che la tempesta in corso nel sud delle Alpi e il rischio di valanghe hanno impedito agli elicotteri e ai soccorritori di avvicinarsi alla zona.

Le persone disperse hanno tra i 21 e i 58 anni: cinque fanno parte della stessa famiglia, proveniente dal Cantone Vallese, mentre la sesta viene dal cantone di Friburgo, a sud-ovest di Berna. Si sa che si trovavano nella zona della Tête Blanche, sopra i 3mila metri, perché attorno alle 17 di sabato una di loro era riuscita a contattare i servizi di emergenza, dice la televisione svizzera italiana (RSI). Sempre secondo quanto dice RSI, le ricerche proseguiranno per tutta la notte.