Ci sono sei persone disperse per una tempesta nel sud della Francia

Da sabato in varie zone nel sud della Francia ci sono inondazioni dovute alla tempesta chiamata “Monica”, che sta causando forti piogge. Domenica mattina le autorità francesi hanno detto che ci sono sei persone disperse, tra cui due bambini, tutte nel dipartimento di Gard (quello che ha come capoluogo Nîmes), in Occitania, uno dei posti in cui ci sono state le piogge più abbondanti. Secondo il servizio meteorologico nazionale francese sabato nella zona pianeggiante del dipartimento di Gard sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia in 24 ore.

Domenica sarà ancora in vigore un’allerta arancione (la secondo più grave su quattro) per possibili inondazioni nei dipartimenti meridionali di Ardèche, Aveyron, Gard, Lozère e Var (i dipartimenti corrispondono alle nostre province). Nel dipartimento delle Alpi marittime, in Provenza, ci sarà un’allerta arancione per possibili inondazioni e un’altra allerta per il pericolo di valanghe. Negli ultimi mesi in Francia forti piogge di questo genere sono state più frequenti del solito.