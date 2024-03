Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: molti titolano sull’attesa per le elezioni regionali in Abruzzo in programma domani, altri rimangono sulla vicenda degli accessi illegali a banche dati riservate per la presunta creazione di “dossier” su politici e personaggi famosi sulla quale indaga la procura di Perugia, alcuni commentano le manifestazioni che ci sono state ieri in occasione della giornata internazionale della donna. La Stampa apre invece sulla visita della presidente del Consiglio Meloni e della presidente della Commissione europea von der Leyen in Egitto per cercare un accordo sui viaggi delle persone migranti nel Mediterraneo.