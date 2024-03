Celebripost

Kristen Stewart alla prima di Love Lies Bleeding, Charlize Theron in versione tennista e Emma Stone alla sfilata di Louis Vuitton a Parigi sono alcune delle attrici che valeva la pena fotografare la settimana scorsa, in compagnia poi dei colleghi Jack Black, James Hong e Bryan Cranston alla prima di Kung Fu Panda 4. Ai premi dell’industria musicale britannica, i Brit Awards, c’erano Dua Lipa, Kylie Minogue e Raye. Infine una menzione a re Carlo in videochiamata con il primo ministro canadese Justin Trudeau, al presidente russo Vladimir Putin che assaggia un pomodoro e al primo ministro britannico Rishi Sunak che beve tè con i biscotti insieme al cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt.

– Leggi anche: And the Oscar forse goes to