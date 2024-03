Mentre molti giornali si occupano ancora in apertura dell’inchiesta della procura di Perugia sulla presunta creazione di “dossier” su politici e personaggi famosi, con l’audizione di ieri del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo da parte della commissione parlamentare antimafia, altri seguono notizie estere, con il Corriere della Sera che apre sull’attacco russo a Odessa durante la visita del presidente ucraino Zelensky e del primo ministro greco Mitsotakis, Repubblica sui risultati delle primarie del Super Tuesday negli Stati Uniti, e la Stampa e il Secolo XIX sul missile dei ribelli houthi che ha colpito una nave greca nel mar Rosso provocando due morti. Il Manifesto e il Fatto aprono invece sulla campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica in Abruzzo.