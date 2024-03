A Ottawa, in Canada, sono state uccise sei persone: è uno dei rari casi di omicidio di massa nel paese

Giovedì la polizia canadese ha detto di aver trovato i corpi di sei persone uccise, di cui quattro bambini, in una casa di Ottawa, la capitale del paese. L’identità delle persone uccise non è ancora stata confermata, dice la tv pubblica CBC, mentre una settima persona, ferita, è stata portata in ospedale. Un uomo è stato arrestato con il sospetto di essere coinvolto negli omicidi, che secondo quanto detto dal capo della polizia di Ottawa, Eric Stubbs, non sembrerebbero essere legati a violenze domestiche. Anche l’uomo arrestato per il momento non è stato identificato.

Il sindaco della città, Mark Sutcliffe, ha definito la vicenda «uno dei casi di violenza più scioccanti nella storia della nostra città». A Ottawa, che ha un milione di abitanti, ci sono stati 15 omicidi nel 2022 e 14 nel 2023: per fare un confronto, a Milano, che ha 1,3 milioni di abitanti, nel 2023 sono stati denunciati 20 omicidi colposi.

In Canada gli omicidi di massa sono piuttosto rari, ma nel 2022 c’erano stati alcuni casi di questo tipo. A dicembre un uomo uccise cinque persone sparando colpi di arma da fuoco a Toronto, mentre il settembre precedente un uomo accoltellò e uccise 11 persone nella provincia del Saskatchewan, nel Canada occidentale. Il responsabile morì di overdose di cocaina poco dopo l’arresto.