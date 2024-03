A New York verranno messi 750 militari nelle stazioni della metropolitana per garantirne la sicurezza

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha annunciato che a partire da questa settimana verranno messi 750 membri della Guardia Nazionale, la principale forza di riservisti dell’esercito statunitense, nelle stazioni più affollate della metropolitana di New York per garantirne la sicurezza. I 750 agenti aiuteranno la polizia nella gestione dell’ordine e controlleranno le borse di chi frequenta le stazioni della metropolitana.

Hochul ha detto di aver deciso di rafforzare la sicurezza nella stazioni a seguito di un aumento nei casi di aggressione a pendolari e persone che lavorano nel settore dei trasporti. Per le stesse ragioni, il mese scorso il sindaco di New York Eric Adams aveva aumentato i controlli nelle stazioni, aggiungendo circa mille agenti di polizia.