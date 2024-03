È ancora l’inchiesta della procura di Perugia sulla presunta creazione e diffusione di “dossier” su politici e personaggi famosi la notizia principale in apertura sui giornali di oggi, che titolano sulle reazioni all’indagine della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Repubblica si occupa invece della campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo in programma domenica prossima, il Manifesto titola sulla situazione nella Striscia di Gaza e sugli aiuti umanitari bloccati al confine con l’Egitto, il Sole 24 Ore e Avvenire aprono sul piano dei paesi dell’Unione Europea per un sistema di difesa comune, e il Fatto critica la spesa per gli aiuti all’Ucraina.