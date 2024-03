Lunedì le strade in Valle d’Aosta che erano chiuse per una valanga sono state riaperte per circa due ore

In Valle d’Aosta lunedì sera sono state riaperte temporaneamente le strade che domenica erano state bloccate per una valanga e per il rischio che ce ne fossero di nuove. La valanga aveva ostruito l’unica strada che porta ai comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité. Per il rischio valanghe era stata inoltre interrotta la circolazione stradale sulla strada regionale che porta a Cogne, sempre in Valle d’Aosta. Considerando la strada bloccata dalla valanga e quelle su cui è stata interrotta la circolazione, più di 6mila persone non si sono potute spostare dai propri paesi né essere raggiunte per più di un giorno.

Le strade sono state riaperte tra le 16 e le 18:30, in modo da permettere ai turisti rimasti bloccati di rientrare verso le proprie abitazioni; poi le strade sono state di nuovo chiuse per la notte e martedì mattina verrà fatta una nuova valutazione delle condizioni.