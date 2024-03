Una valanga di neve ha bloccato la strada da e per Gressoney, in Valle d’Aosta

Domenica una valanga di neve nel comune di Gaby ha ostruito una galleria, bloccando l’unica strada che arriva ai comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella valanga ma i due paesi, peraltro località sciistiche molto note e frequentate, saranno in pratica isolati fino allo sgombero della neve.

Negli ultimi giorni in tutte le alpi nord-occidentali ci sono state abbondanti nevicate e in molti luoghi il rischio di valanghe è particolarmente elevato. La circolazione è stata interrotta sulla strada regionale che porta a Cogne, sempre in Valle d’Aosta, e diversi impianti sciistici in Valle d’Aosta e in Piemonte sono rimasti chiusi.