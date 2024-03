Oggi la maggior parte dei giornali si occupa in apertura dell’inchiesta della procura di Perugia sugli accessi illegali alle banche dati della direzione nazionale antimafia per ottenere informazioni e realizzare quelli che molti giornali chiamano “dossier” su politici e personaggi famosi. Repubblica e il Manifesto titolano invece sulla decisione della Corte suprema degli Stati Uniti che ha confermato la candidabilità a presidente di Donald Trump dopo i ricorsi di alcuni stati per il suo ruolo nell’assalto al Congresso del gennaio 2021, il Messaggero e il Fatto si occupano delle prossime elezioni regionali in Abruzzo, e il Giornale titola sulla missione militare nel mar Rosso, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Inter, che porta a 15 i suoi punti di vantaggio sulla Juventus, seconda nella classifica della Serie A di calcio.