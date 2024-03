Diversi giornali di oggi si occupano in apertura dell’indagine della procura di Perugia sugli accessi abusivi ai sistemi informatici della Finanza alla ricerca di informazioni su politici e personaggi famosi, altri aprono sul ruolo dell’Italia nella missione militare nel mar Rosso contro gli attacchi dei ribelli Houthi. Repubblica apre invece sulle prossime elezioni regionali in Abruzzo, la Stampa intervista il ministro degli Esteri Tajani sulla situazione nella Striscia di Gaza, il Sole 24 Ore analizza i dati sull’occupazione femminile in Italia, e i giornali sportivi commentano la vittoria del Napoli con la Juventus nel campionato di calcio maschile di Serie A.