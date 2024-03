Almeno 29 persone sono morte a causa delle alluvioni degli ultimi due giorni in Pakistan. Altre decine sono ferite per le conseguenze delle piogge intense, che da giovedì sera hanno distrutto decine di case e prodotto frane e colate di fango in particolare nel nord-ovest del paese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa NDTV, il bilancio dei morti sarebbe ancora più alto.

L’agenzia locale incaricata della gestione delle emergenze ha detto che almeno 23 persone sono morte nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan. Altre cinque sono morte nella regione del Belucistan, nel sud-ovest del paese, a causa delle alluvioni nella città costiera di Gwadar che hanno costretto le autorità locali a far evacuare circa 10mila persone. Sono stati segnalati danni estesi anche nella porzione amministrata dal Pakistan del territorio del Kashmir (conteso con l’India).