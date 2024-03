Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per discutere un cessate il fuoco con Israele

L’agenzia di stampa Reuters ha scritto che domenica mattina attorno alle 9 (orario italiano) è arrivata al Cairo, in Egitto, una delegazione di Hamas per discutere con Israele un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Non è arrivata però una delegazione di Israele e una fonte palestinese sentita da Reuters ha fatto sapere che un eventuale accordo richiederà comunque ancora tempo.

L’ipotesi di una trattativa su una tregua era stata anticipata sabato da una fonte statunitense, che aveva detto che Israele aveva accettato di concedere un cessate il fuoco di sei settimane a patto che Hamas accettasse di liberare le persone prese in ostaggio nell’attacco del 7 ottobre. Un’altra fonte citata da Reuters ha detto invece che Israele non sarebbe disposto a partecipare alla trattativa prima di aver ricevuto la lista dei nomi degli ostaggi ancora vivi.

– Leggi anche: Nei negoziati per Gaza comincia a succedere qualcosa