Nel 2023 l’economia brasiliana è cresciuta del 2,9 per cento, superando molte previsioni

Nel 2023, primo anno del terzo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, l’economia del Brasile è cresciuta del 2,9 per cento, superando di molto la maggior parte delle previsioni, che davano la crescita allo 0,8 per cento.

Secondo l’istituto nazionale di statistica (IBGE) il prodotto interno lordo (PIL) del Brasile nel 2023 ha raggiunto l’equivalente di 2.030 miliardi di euro. La crescita è dovuta principalmente ai grossi aumenti nella produzione di soia e mais. Nel 2022 l’economia brasiliana era cresciuta del 3 per cento, anche per via di alcuni programmi di spesa avviati dall’allora presidente Jair Bolsonaro in campagna elettorale.

L’economia brasiliana è grande poco meno di quella italiana: l’ISTAT ha calcolato che il PIL italiano nel 2023 era di 2.085 miliardi di euro. Il Brasile però è 28 volte più grande dell’Italia, e ha più del triplo degli abitanti.