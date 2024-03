Elon Musk ha fatto causa a OpenAI e al suo cofondatore Sam Altman per aver violato il contratto che creò la startup

Il noto imprenditore e miliardario Elon Musk ha fatto causa a OpenAI, l’azienda che sviluppa il software ChatGPT, ai suoi cofondatori Sam Altman e Greg Brockman e ad altri. Secondo Musk, avrebbero violato il contratto con cui venne fondata la startup, per cercare di guadagnare attraverso i sistemi di intelligenza artificiale. OpenAI fu fondata nel 2015 da Altman, Brockman e Musk stesso, fra gli altri, come società non profit per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità, e non per profitto.

Fra gli aspetti problematici menzionati nei documenti dell’accusa c’è la decisione di OpenAI di non rendere open source (cioè liberamente studiabile e modificabile) GPT-4, la versione più avanzata del programma alla base del chatbot ChatGPT. Negli ultimi anni inoltre OpenAI ha iniziato a collaborare sempre più strettamente con Microsoft, che aveva finanziato la startup con diversi miliardi di dollari e che ha ottenuto licenze commerciali esclusive. Musk, che lasciò l’azienda nel 2018, è stato fra i commentatori più critici dell’alleanza fra Microsoft e OpenAI.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.

Not what I intended at all.

