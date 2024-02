Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono ancora le conseguenze politiche della vittoria della candidata del centrosinistra Todde alle elezioni regionali in Sardegna, altri si occupano della pubblicazione da parte del Financial Times di documenti riservati riguardanti il possibile utilizzo da parte russa di armi nucleari, altri ancora titolano sulle parole della presidente del Consiglio Meloni sulle violenze della polizia. Il Giornale e il Dubbio aprono sull’approvazione in commissione Giustizia al Senato di una norma che chiede al governo di introdurre test psicoattitudinali per l’ingresso in magistratura, il Manifesto e l’Unità titolano sulla richiesta di archiviazione nel processo di Trapani contro le ong impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, Libero si occupa della sospensione del generale Vannacci, e il Fatto e la Verità criticano la presidente della Commissione europea von der Leyen per le sue parole sull’acquisto di armi da parte dei paesi dell’Unione.