Il giornale russo indipendente Novaya Gazeta ha detto che il suo direttore, Sergey Sokolov, è stato arrestato

Giovedì Novaya Gazeta ha scritto che Sergey Sokolov, il direttore del giornale, è stato arrestato a Mosca da alcuni agenti del Centro per la lotta all’estremismo (il cosiddetto “Centro E”, un ente del governo) con l’accusa di aver «screditato» l’esercito russo.

Sempre secondo Novaya Gazeta, le accuse nei confronti di Sokolov riguarderebbero un articolo pubblicato sul giornale. Novaya Gazeta dice anche che non si sa dove sia tenuto attualmente Sokolov, e non ha detto se sia stata fissata la data di un eventuale processo. Tra i giornali indipendenti russi, Novaya Gazeta è uno dei pochi che ha ancora una redazione nel paese: altri hanno dovuto trasferire la propria sede all’estero.

Il “Centro E” è un’unità speciale del ministero dell’Interno russo formalmente istituita per combattere l’estremismo e il terrorismo, ma nota soprattutto per la sua attività di repressione nei confronti degli oppositori del governo. Sokolov è diventato direttore di Novaya Gazeta nel settembre 2023, dopo che il precedente direttore, il premio Nobel per la Pace Dmitry Muratov, era stato inquadrato dalle autorità russe come «agente straniero»: una formula che per la legge russa indica persone oppure organizzazioni che a detta del governo ricevono fondi dall’estero per svolgere attività antigovernativa.