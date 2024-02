È morto a 76 anni Richard Lewis, comico statunitense noto tra le altre cose per la serie tv “Curb Your Enthusiasm”

Richard Lewis, comico e attore statunitense famoso tra le altre cose per aver interpretato uno dei personaggi principali della serie tv Curb Your Enthusiasm, è morto a 76 anni. Lo ha confermato il suo agente al sito di notizie su Hollywood Deadline. L’anno scorso a Lewis era stata diagnosticata la malattia di Parkinson.

Lewis aveva avuto una lunga e apprezzata carriera da stand-up comedian, ed era noto per il suo umorismo caustico, nevrotico e talvolta nichilista. Era nato a Brooklyn, un distretto di New York, si era affermato negli anni Settanta e negli anni Ottanta aveva raggiunto la notorietà apparendo di frequente in programmi televisivi come il Late Show with David Letterman e il Tonight Show Starring Johnny Carson. Era stato protagonista della sitcom Anything But Love insieme a Jaime Lee Curtis, e nel 1993 aveva interpretato il principe Giovanni in Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks. Tra i suoi altri ruoli importanti al cinema c’era stato quello in Via da Las Vegas (1995).

A partire dal 2000 aveva recitato in Curb Your Enthusiasm, serie comica di e con Larry David, interpretando una versione romanzata di sé stesso, migliore amico del protagonista.