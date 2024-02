In gran parte del Perù è stata dichiarata un’emergenza sanitaria per via della dengue 

Lunedì il governo peruviano ha dichiarato un’emergenza sanitaria in gran parte del paese per via dell’aumento di casi di dengue, la malattia infettiva virale trasmessa agli umani da alcune specie di zanzare. L’emergenza è stata dichiarata in 20 delle 25 regioni del Perù, e consentirà al governo di trasferire più rapidamente i fondi alle aree colpite e impiegare più facilmente medici e infermieri.

La dengue provoca sintomi come febbre, nausea, vomito, affaticamento e dolori in diverse parti del corpo. Si ritiene che l’aumento di casi in Perù sia dovuto anche alle temperature calde e alle piogge degli ultimi giorni, che hanno favorito il diffondersi delle zanzare. Il ministro della Salute peruviano Cesar Vasquez ha detto che nel 2024 all’interno del paese sono morte 32 persone a causa della dengue, e ha parlato di un «problema grave» che «sta sfuggendo di mano».

