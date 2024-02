10 persone sono morte nel naufragio di un traghetto sul Nilo, in Egitto 

Vicino al Cairo, in Egitto, 10 persone sono morte a causa del naufragio di un traghetto in transito sul fiume Nilo: è successo domenica, ma il governo egiziano ne ha dato notizia solo lunedì. A bordo del traghetto c’erano 15 lavoratori che stavano andando verso il cantiere di un’impresa edile: i cinque sopravvissuti sono stati portati in ospedale e dimessi poco dopo. Non ci sono informazioni sulla causa del naufragio: incidenti di questo tipo sono comunque piuttosto frequenti in Egitto, e sono attribuiti alla mancanza di adeguati standard sulla sicurezza dei trasporti.

Le operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi sono andate avanti per ore. Il ministero del Lavoro egiziano ha annunciato un risarcimento dell’equivalente di quasi 6mila euro per ogni famiglia delle persone morte e di quasi 600 per ognuna delle persone sopravvissute.