Le autorità hanno sequestrato 72 armi trovate a casa dell’attore Alain Delon, che non aveva le licenze necessarie per possederle

La polizia francese ha detto di aver trovato 72 armi da fuoco nella casa di campagna del celebre attore Alain Delon, insieme a 3mila munizioni. Secondo le autorità Delon, che ha 88 anni, non ha alcuna licenza per possedere armi da fuoco. Le armi e le munizioni sono state sequestrate. La polizia ha aperto un’inchiesta per possesso illegale di armi da fuoco.

L’attore era stato uno degli esponenti più famosi del cinema francese ed europeo degli anni Sessanta e Settanta, ma negli ultimi anni appare raramente in pubblico. Ebbe un’emorragia cerebrale nel 2019, e negli ultimi mesi fra alcuni dei suoi figli è nata una disputa legale: il figlio minore Anthony ha accusato la sorella maggiore di aver sfruttato la fragilità del padre.

L’ispezione a casa di Delon era stata ordinata in seguito alla segnalazione di un funzionario di un tribunale, che era stato a casa dell’attore e aveva visto un’arma. L’abitazione si trova a Douchy-Montcorbon, circa 135 chilometri a sud di Parigi.