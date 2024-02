Il documentario “Dahomey”, della regista francese Mati Diop, ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino

Il documentario francese Dahomey ha vinto l’Orso d’oro alla 74esima edizione del Festival del cinema di Berlino, anche noto come Berlinale. Girato dalla regista Mati Diop, Dahomey racconta la storia delle opere d’arte che la Francia restituì al Benin nel 2021, per riparare alle sottrazioni forzose dalle ex colonie francesi. Il regista sudcoreano Hong Sang–soo ha vinto l’Orso d’argento per A traveler’s needs, mentre Bruno Dumont ha vinto il premio della giuria con Empire, una sorta di parodia di Star Wars ambientata in Francia.

