La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura agli scontri tra la polizia e i manifestanti a Pisa e Firenze durante due proteste organizzate a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, soprattutto a causa della violenza della polizia. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, invasa dalla Russia il 24 febbraio di due anni fa, un’intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’inizio del fine settimana in cui si vota per le complicate elezioni regionali in Sardegna, e i dati sulla spesa dei fondi del PNRR.